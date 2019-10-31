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Мажилис одобрил соглашение Казахстана с Турцией о военном сотрудничестве

30.10.2019, 16:28 11665
Нур-Султан. 30 октября. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса сегодня на пленарном заседании одобрили ряд ратификационных законопроектов, передает Kazakhstan Today. 
 
В частности, одобрено соглашение Казахстана с Турцией о военном сотрудничестве. 
 

Двустороннее взаимодействие на основе принципов равноправия и взаимной выгоды включает такие сферы военного сотрудничества, как миротворческие операции, военная подготовка и обучение, проведение совместных учений, оборонная промышленность, военные научные и технические исследования", - сообщила пресс-служба мажилиса

 
Также депутаты одобрили договор Казахстана с Монголией о передаче осужденных лиц. Цель законопроекта - сотрудничество двух стран в сфере передачи осужденных лиц, реинтеграция осужденных лиц в общественной среде своего государства. 
 
Кроме того, депутаты взяли в работу новые законопроекты. Среди них - законодательные поправки по вопросам гражданско-правовой ответственности в сфере использования атомной энергии. В пакете поступивших в мажилис документов также ратификационные акты: Соглашение Казахстана с Узбекистаном о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов и многосторонняя конвенция по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения. Здесь же и поправки в Соглашение Казахстана с Россией о создании на космодроме Байконур космического ракетного комплекса "Байтерек". 
 

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