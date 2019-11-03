Аскар Мамин провел переговоры с премьером Госсовета КНР

Ташкент. 2 ноября. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин в рамках визита в Ташкент для участия в 18-м заседании Совета глав правительств (СГП) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) провел двустороннюю встречу с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, передает Kazakhstan Today.

Подписанное нашими главами государств Совместное заявление РК - КНР в ходе состоявшегося первого государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в КНР в сентябре текущего года утвердило всестороннее стратегическое партнерство между двумя странами", - сказал Мамин.

Как сообщает портал primeminister.kz , Китай является крупнейшим торговым партнером Казахстана. За 8 месяцев 2019 года объем двусторонней торговли вырос на 26% и составил $9,2 млрд.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы торгово-экономического, индустриального, инвестиционного, энергетического, транспортно-логистического сотрудничества, взаимодействия в сферах переработки и производства продукции сельского хозяйства, электронной торговли, развития МФЦА, а также использования и охраны трансграничных рек.

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