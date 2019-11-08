Парламент РК ратифицировал договор с Украиной об экстрадиции

Нур-Султан. 7 ноября. Kazakhstan Today - Сенат парламента принял ратификацию договора между Республикой Казахстан и Украиной об экстрадиции, передает Kazakhstan Today.

Заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов проинформировал, что договор, совершенный 29 октября 2018 года в городе Нур-Султане, регламентирует вопросы экстрадиции разыскиваемых лиц между двумя странами для привлечения их к уголовной ответственности или приведения приговора суда в исполнение. В документе предусмотрены основания как для экстрадиции, так и для отказа в ней.

"Ратификация договора повысит эффективность сотрудничество обеих стран в борьбе с преступностью. Основной целью договора является осуществление сотрудничества в области экстрадиции разыскиваемых лиц, находящихся на их территориях, для осуществления уголовного преследования или приведение приговора суда в исполнение за преступления, влекущие выдачу", - отметил в содокладе сенатор Андрей Лукин.

Каждая сторона вправе отказать в выдаче собственных граждан на основании своего национального законодательства.

Компетентным органом по данному договору является Генеральная прокуратура Республики Казахстан.

Кроме того, ратифицирован Протокол о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года.

Законопроект представил исполняющий обязанности министра финансов РК Берик Шолпанкулов.

С момента подписания Соглашения прошло более 20 лет, поэтому появилась необходимость усовершенствовать нормы этого Соглашения путем внесения соответствующих изменений Протоколом, изложив его в новой редакции.

Протокол, подписанный 1 июля 2018 года на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Душанбе, разработан совместно с государствами-участниками СНГ по итогам проведенной инвентаризации нормативно-правовой базы СНГ в таможенной сфере.

Протоколом предлагается внести изменения в ряд ключевых статей, касающихся вопросов передачи сведений, формы и содержания запроса, выполнения запроса, использования полученной информации.

Одним из нововведений является обмен запросами, который будет осуществляться как между центральными таможенными органами государств Сторон, так и непосредственно между территориальными таможенными органами государств сторон. Это будет содействовать эффективному сотрудничеству для выявления сведений или обстоятельств, свидетельствующих о нарушении требований таможенного законодательства.

В ходе обсуждения глава сената обратила внимание ответственных государственных органов на необходимость разработки совместного плана по модернизации пунктов пропусков на государственной границе.

Кроме того, на заседании сената депутаты верхней палаты назначили на должность члена Центральной избирательной комиссии Анастасию Щегорцову. Представление председателя сената парламента о назначении на должность члена ЦИК внесено в сенат в соответствии с подпунктом 7) пункта 3 статьи 58 Конституции Республики Казахстан. Сенаторы единогласно поддержали данное представление, сообщили в пресс-службе сената.

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