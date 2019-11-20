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Аким Карагандинской области провёл приём граждан по личным вопросам

19.11.2019, 20:05 5617
Аким Карагандинской области провёл приём граждан по личным вопросам
Караганда. 19 ноября. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Женис Касымбек провёл свой первый приём граждан по личным вопросам, передает Kazakhstan Today.
 
На приём к акиму области пришли люди разных социальных категорий, в том числе многодетные матери и предприниматели. Вопросы касались жилья, трудоустройства, проблем с инфраструктурой, а также судебных споров. Некоторые заявители специально приехали из отдалённых городов Каражала и Сатпаева, сообщили в пресс-службе акима региона.
 
Отмечается, что в целях оперативности на приёме присутствовали подчинённые, которые тут же, на месте, давали необходимые пояснения.
 
К примеру, карагандинский общественник Бейбит Жумабеков добивается решения многолетней проблемы с теплом в домах на улице Бобруйской. Раньше жилой сектор отапливался от котельной автокомбината. После её закрытия жители вынуждены были перейти на автономные котлы и "буржуйки" в квартирах.
 
Как доложил аким Караганды Нурлан Аубакиров, вопрос находится на стадии решения. По его словам, в 2020 году планируется выделить средства на строительство тепломагистрали по программе "Нурлы жол". Требуется порядка 1,5 млрд тенге. Проектно-сметная документация разработана и находится на госэкспертизе, сообщил глава города.
 
Женис Касымбек пообещал держать ситуацию на личном контроле.
 
В свою очередь, предприниматель из Абая Нурхан Жумабеков пожаловался на препоны со стороны монополиста в увеличении энергомощностей для швейного производства.
 

По инфраструктуре будем решать, поможем. Дам поручение своему заместителю, курирующему малый и средний бизнес, чтобы найти вариант совместно с услугодателем", - заверил аким области.

 
Как подчеркнули в пресс-службе, ни одно обращение не осталось без внимания. По каждому вопросу аким области дал поручение.
 

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