Вековой юбилей газеты "Егемен Казакстан" отметили в Акмолинской области

Кокшетау. 26 ноября. Kazakhstan Today - В Кокшетау в честь 100-летнего юбилея республиканской газеты "Егемен Казакстан" проведена читательская конференция, передает Kazakhstan Today.

Для участников конференции организована выставка из номеров газеты, книг, характеризующая вклад в становление государственности, сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области.

По информации УВП, главное периодическое издание республики пришли поздравить общественные деятели, ветераны журналистики, представители научной и творческой общественности и студенты учебных заведений.

В поздравительном слове заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова подчеркнула значимость издания и его роль в развитии всей казахской прессы.

Являясь главной газетой нашей страны, "Егемен Казакстан" из номера в номер ведет яркую летопись становления и развития Независимости страны. Все годы газета была и остается школой профессионализма, которую прошла большая плеяда талантливых журналистов. В течение ста лет на страницах флагмана казахстанской журналистики формировалась история страны, и мы гордимся, что свою лепту внесли и журналисты нашего региона. Тому свидетельство трудовой путь акмолинцев, работающих в "Егемен Казакстан" - Корганбека Аманжола, Бакбергена Амалбека и журналиста Байкала Баядилова", - отметила Айна Мусралимова.

В ходе мероприятия собственные корреспонденты издания отмечены благодарственными письмами акима Акмолинской области.

Конференция продолжилась выступлениями участников, где докладчики рассказали о значимости издания для читателей Казахстана. Главным лейтмотивом мероприятия стал тезис о том, что, родившись на переломе исторических эпох, печатное издание всегда было в гуще общественной, деловой и культурной жизни республики. На страницах газеты печатались настоящие мастера репортажа и публицистики, известные литераторы и государственные деятели.

Отметим, что празднование 100-летнего юбилея газеты проходит по всей республике.

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