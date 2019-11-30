Назарбаеву присвоен статус Почетного Председателя Консультативной встречи глав государств ЦА

Ташкент. 29 ноября. Kazakhstan Today - Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву присвоен статус Почетного Председателя Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Об этом сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай, передает Kazakhstan Today.

На второй Консультативной встрече главами делегаций было принято решение о присвоении Нурсултану Назарбаеву статуса Почетного Председателя Консультативной встречи глав государств Центральной Азии", - написал Укибай в Twitter .

Ранее он сообщил о том, что Нурсултан Назарбаев по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прибыл в Ташкент для участия во второй Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Также сегодня Елбасы провел встречу с Шавкатом Мирзиёевым в формате тет-а-тет.

В ходе переговоров Первый Президент Казахстана и президент Узбекистана обсудили текущую ситуацию и дальнейшие перспективы расширения сотрудничества между странами Центральной Азии. Кроме того, стороны обменялись мнением по международной и региональной повестке дня", - сообщила пресс-служба Елбасы.

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