Мажилис одобрил поправки по вопросам труда

Нур-Султан. 18 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании в мажилисе парламента депутаты в первом чтении одобрили законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам труда", передает Kazakhstan Today.

Законопроектом предполагается внесение изменений и дополнений в Трудовой кодекс, Кодекс "Об административных правонарушениях", а также в законы "О воинской службе и статусе военнослужащих" и "О профессиональных союзах".

Как уточнили в пресс-службе мажилиса, в документе предлагаются нормы, направленные на закрепление порядка заключения трудового договора в электронной форме. Это позволит автоматизировать учет трудовых договоров и установить обязанности работодателей по созданию достойных условий труда и быта работникам.

Законопроектом предусматривается также сохранение за гражданами на период прохождения срочной воинской службы места работы, с дополнением обязанности работодателя по предоставлению отпуска без сохранения заработной платы на указанный период времени. Также предполагается предоставление работникам, осуществляющим уход за больным членом семьи, права на режим неполного рабочего времени. Кроме того, предусмотрены поправки, направленные на внедрение системы управления охраной труда на основе оценки и управления профессиональными рисками на рабочих местах.

В целях всестороннего обсуждения норм законопроекта были организованы рабочие встречи с представителями заинтересованных государственных органов, а также органов профессиональных союзов. На рабочих встречах обсуждались вопросы, связанные с механизмом реализации положений законопроекта, направленных на охрану и безопасность труда, совершенствование деятельности профессиональных союзов, обеспечение правовых и социальных гарантий в сфере труда", - сообщили в пресс-службе мажилиса.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства