Токаев поздравил президента Азербайджана с днем рождения

Нур-Султан. 24 декабря. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в государственной деятельности на благо народа Азербайджана.

Высоко оценивая вклад президента Азербайджана в развитие двустороннего сотрудничества, Касым-Жомарт Токаев подтвердил заинтересованность Казахстана в укреплении стратегического партнерства двух стран.

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