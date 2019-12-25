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Токаев поздравил президента Азербайджана с днем рождения

24.12.2019, 16:48 8695
Нур-Султан. 24 декабря. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.
 
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в государственной деятельности на благо народа Азербайджана.
 
Высоко оценивая вклад президента Азербайджана в развитие двустороннего сотрудничества, Касым-Жомарт Токаев подтвердил заинтересованность Казахстана в укреплении стратегического партнерства двух стран. 
 

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