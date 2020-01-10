Новый генсек ОДКБ Станислав Зась приступил к работе

Москва. 9 января. Kazakhstan Today - Вновь назначенный генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась приступил к работе, передает Kazakhstan Today.



"9 января Станислав Васильевич Зась, назначенный Советом коллективной безопасности ОДКБ на должность генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности, приступил к работе", - сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.



Он отметил, что нового генсека Организации представил коллективу Секретариата замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин, так как в 2020 году Россия председательствует в ОДКБ.



"Вижу свою основную задачу в том, чтобы честно и добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности, руководствуясь исключительно интересами обеспечения коллективной безопасности, чтобы ОДКБ могла служить своим государствам - членам и их народам еще более эффективно", - отметил в своей речи Станислав Зась.



Зась родился в 1964 году в Черниговской области в Украине. В 1985 году с отличием окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище, в 1996 году с отличием и золотой медалью - Военную академию Республики Беларусь, в 2005 году с отличием и золотой медалью - Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Кандидат военных наук.



Проходил военную службу на различных должностях в Вооруженных Силах. Воинское звание - генерал-лейтенант.



29 августа 2008 года указом президента Республики Беларусь назначен заместителем государственного секретаря Совета безопасности Беларуси. В ноябре 2015 года назначен на должность государственного секретаря Совбеза Беларуси.



С 1 января 2020 года решением Совета коллективной безопасности ОДКБ назначен на должность генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности сроком на три года.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства