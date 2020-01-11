МИД Узбекистана заявил о вымогательстве на казахстанско-узбекской границе

Ташкент. 10 января. Kazakhstan Today - Консульско-правовой департамент Министерства иностранных дел Узбекистана сообщил о фактах вымогательства, происходящих на казахстанской-узбекской границе, передает Kazakhstan Today.





В связи с неоднократными обращениями граждан Узбекистана о том, что на контрольно-пропускном пункте "Тажен" (Республика Казахстан) неизвестные лица вымогают деньги якобы за "беспроблемное" пересечение границы, посольство нашей страны в Нур-Султане и Генеральное консульство в Актау предпринимают ряд дипломатических шагов для выяснения совместно с казахстанской стороной всех обстоятельств и решения проблемы", - говорится в сообщении ведомства.





Гражданам Узбекистана, находящимся на территории Казахстана, в случае необходимости рекомендовано обращаться в посольство Узбекистана в Нур-Султане или в Генконсульства в Актау и Алматы.









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