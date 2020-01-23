Президент Казахстана принял приглашение Путина посетить Москву в День Победы

Нур-Султан. 22 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана получил приглашение посетить Москву в День Победы в этом году и принял его, передает Kazakhstan Today.

Руководство Казахстана получило приглашение принять участие в праздновании 75-летия Победы, президент страны Касым-Жомарт Токаев планирует приехать в Москву 9 мая, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Приглашение получено. Участие президента Касым-Жомарта Токаева планируется", - сказал он.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая 2020 года в Москве. Россия также направила приглашения президенту США Дональду Трампу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну, руководителям стран СНГ и ШОС, европейским лидерам. В числе подтвердивших участие в торжествах - лидеры Армении, Белоруссии, Болгарии, Венесуэлы, Индии, Кубы, Сербии, Франции и Чехии, сообщает ТАСС

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