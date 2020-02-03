Госсекретарь США прибыл в Казахстан

Нур-Султан. 2 февраля. Kazakhstan Today - Государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в Казахстан, передает Kazakhstan Today.

"Государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в город Нур-Султан", - сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.

Как сообщалось ранее, в рамках визита предусмотрены его встречи с руководством страны и внешнеполитического ведомства РК, в ходе которых будут обсуждены вопросы двустороннего и регионального политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также актуальные вопросы глобальной повестки.

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Казахстан намерен обсудить вопросы торговли и инвестирования, сообщается на его странице в Twitter, пишет РИА "Новости"

Рад посетить Нур-Султан, чтобы вновь подтвердить важность стратегических отношений США и Казахстана, основанных на общей приверженности миру, процветанию и безопасности. Я с нетерпением жду обсуждения вопросов торговли, инвестиций и путей к развитию благосостояния наших стран", - сообщается в Twitter Помпео.

В воскресенье Помпео встретится с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Стороны намерены обсудить вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, а также актуальные вопросы глобальной повестки. Запланированы встречи Помпео с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Первым Президентом республики Нурсултаном Назарбаевым.

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