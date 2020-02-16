Токаев встретился в Мюнхене с президентом Азербайджана, премьер-министром Канады и генсеком ОЭСР

Мюнхен. 15 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаева провел на полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности серию двусторонних встреч, передает Kazakhstan Today.

В ходе переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо обсуждены состояние и перспективы казахстанско-канадского сотрудничества в торгово-экономическом, инвестиционном и культурно-гуманитарном направлениях. Также собеседники рассмотрели взаимодействие по линии международных организаций и обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, сообщает пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность дальнейшего развития двусторонних отношений в сферах экономики, привлечения инвестиций, сельского хозяйства и технологий.

У нас тесные отношения с Канадой. Мы высоко ценим нынешний уровень нашего сотрудничества. Надеюсь на дальнейшее расширение спектра взаимодействия между нашими странами", - сказал президент Казахстана.

Положительно оценив деятельность канадской урановой компании "Cameco" в Казахстане, глава государства подтвердил готовность продолжить оказывать все необходимые условия для канадского бизнеса.

Выразив благодарность за возможность встречи, Джастин Трюдо отметил многолетнюю дружбу и партнерство между двумя государствами.

У наших стран много общего в экономическом сотрудничестве. Мы успешно взаимодействуем по ряду проектов в сфере энергетики. Надеюсь на дальнейшее укрепление нашей кооперации", - отметил премьер-министр Канады.

Он высоко оценил усилия президента Казахстана по осуществлению политических и экономических реформ и выразил готовность оказать поддержку в сфере развития гражданского общества и демократии.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев и Джастин Трюдо пригласили друг друга совершить взаимные визиты.

С генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Хосе Анхелем Гурриа президент РК обсудил текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Казахстаном и ОЭСР.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан придает важное значение внедрению стандартов ОЭСР и продолжит активное взаимодействие с этой авторитетной организацией при осуществлении политических и экономических реформ.

Генеральный секретарь ОЭСР высоко оценил многолетнее плодотворное сотрудничество Казахстана с организацией. Хосе Анхель Гурриа проявил большой интерес к выступлению Президента на расширенном заседании Правительства Казахстана 24 января текущего года, многие положения которого были подготовлены с учетом практических предложений и рекомендаций ОЭСР, сообщает пресс-служба главы государства.

Также в рамках своего рабочего визита в Мюнхен Токаев провел встречу с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Главы государств обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, коммуникационной и сельскохозяйственной сферах. Собеседники отметили, что подписание Конвенции о правовом статусе Каспия придало новый импульс укреплению взаимовыгодного сотрудничества соседних стран. В ходе беседы также были рассмотрены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

Азербайджан является основным партнером Казахстана на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. Между двумя странами налажено плодотворное взаимодействие и полное взаимопонимание во всех сферах. Основы этого сотрудничества заложили наши великие предшественники Нурсултан Назарбаев и Гейдар Алиев. Казахстан высоко ценит связи с Азербайджаном", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ильхам Алиев с удовлетворением констатировал поступательное развитие казахстанско-азербайджанских отношений и уверенный рост взаимного товарооборота.

Двусторонние связи между нашими государствами развиваются на высоком уровне. Уверен, что наше сотрудничество, основанное на принципах братства и дружбы, будет и впредь крепнуть", - заявил Ильхам Алиев.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Ильхама Алиева посетить Казахстан с официальным визитом.

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