В Кокшетау прошел областной форум, посвященный Дню благодарности

Кокшетау. 27 февраля. Kazakhstan Today - В Кокшетау прошел областной форум "Одна судьба - одна страна", посвященный Дню благодарности, отмечаемый в Казахстане пятый год, передает Kazakhstan Today.

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, поздравляя акмолинцев, отметил значимость этого дня для всех казахстанцев.

Этот праздник - дань уважения и благодарности всех этносов друг другу и казахам, проявившим милосердие к тысячам людей, принявшим их как родных. Символично, что он отмечается в день образования Ассамблеи народа Казахстана", - подчеркнул руководитель региона.

По информации управления внутренней политики региона, в своих выступлениях представители этнокультурных объединений, выражая благодарность великодушию, гостеприимству, милосердию казахского народа, поделились судьбами своих предков, оказавшихся по воле судьбы в Казахстане, для которых сегодня он стал родным домом.

1 марта каждый казахстанец с особой теплотой в сердце отмечает День благодарности. Праздник, учрежденный Первым Президентом страны, стал символом нашей исторической памяти. Нам есть, за что сказать спасибо друг другу. За мир, стабильность, за взаимопонимание и поддержку", - отметила член областного общества немцев "Видергебурт" Людмила Хаврушина.

Слова благодарности также прозвучали от ветерана труда Болата Жанадилова, председателя молодежного движения "Жангыру жолы" Аслана Абуталипова и от других.

В ходе мероприятия ряд акмолинцев был награжден за укрепление дружбы и межэтнического единства, высокое служение гуманистическим идеалам добра. Председателю областного Совета матерей при Акмолинской Ассамблее народа Казахстана Зере Кииковой вручена медаль "Бірлік" за сохранение и укрепление семейных ценностей, как фундамента укрепления и развития казахстанской идентичности и общенационального единства.

В прошлом году советами матерей проведено 185 мероприятий, направленных на укрепление института семьи и популяризацию традиций и обычаев казахского народа. Одним из проектов, который реализует Совет матерей, стала помощь малообеспеченным и многодетным семьям, больным детям. В 2019 году общественным объединением проведено 12 благотворительных акций, по результатам которых собрано более 10 млн тенге.

Завершилось мероприятие концертной программой, подготовленной представителями этнокультурных центров области. В частности, одним из ярких номеров стало исполнение вокалистами произведения Абая.

К слову, в регионе в честь Дня благодарности пройдет более 300 разноформатных мероприятий: акции с участием волонтеров, молодежи, предпринимателей и жителей по оказанию помощи социально уязвимым слоям населения, праздничные, благотворительные концерты, фестивали, выставки.

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