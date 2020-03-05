Система Orphus

Министр иностранных дел РК и госсекретарь США обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

04.03.2020, 12:55 8911
Нур-Султан. 4 марта. Kazakhstan Today - Состоялся телефонный разговор главы МИД Казахстана и госсекретаря США, передает Kazakhstan Today.
 

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди и государственным секретарем США Майклом Помпео", - проинформировали в МИД РК.

 
Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках международных организаций.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая