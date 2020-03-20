Президенты РК и КР обсудили вопросы взаимодействия в противодействии распространению коронавируса

Нур-Султан. 19 марта. Kazakhstan Today - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, передает Kazakhstan Today.

Главы государств обсудили вопросы взаимодействия в противодействии распространению коронавируса. По мнению президентов, согласованные действия исполнительных органов двух соседних стран имеют важное значение в борьбе против эпидемии", - сообщает пресс-служба Акорды.

Собеседники также обменялись мнениями о перспективах торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном.

Сооронбай Жээнбеков поздравил Касым-Жомарта Токаева с годовщиной президентства, а также передал добрые пожелания Елбасы Нурсултану Назарбаеву.

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