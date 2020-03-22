Президент Казахстана подписал указ о награждении Лаврова орденом "Барыс"

Нур-Султан. 21 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении орденом "Барыс" І степени министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает Kazakhstan Today.
За весомый вклад в развитие многогранного сотрудничества и стратегического партнерства между Республикой Казахстан и Российской Федерацией наградить орденом "Барыс" І степени Лаврова Сергея Викторовича - министра иностранных дел Российской Федерации", - говорится в тексте указа.
Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.
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