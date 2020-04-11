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Токаев принял участие во внеочередном заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств

10.04.2020, 18:04 5212
Токаев принял участие во внеочередном заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств
Нур-Султан. 10 апреля. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в работе внеочередного заседания Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), проводившегося в формате видеоконференции и посвященного теме "Консолидация и сотрудничество по недопущению распространения пандемии СОVID-19", передает Kazakhstan Today.
 

В повестку дня мероприятия вошли вопросы обеспечения торговых и транзитно-транспортных связей, сотрудничества в сфере здравоохранения, оказания необходимой помощи гражданам стран-участниц Тюркского совета. Участники обменялись информацией о мерах, принятых на национальном уровне для противодействия коронавирусной инфекции", - сообщила пресс-служба Акорды.

 
В саммите наряду с президентом Казахстана приняли участие лидеры государств-членов ССТГ: президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Кроме того, в мероприятии участвовали президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов - в качестве приглашенного гостя, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - в качестве руководителя государства-наблюдателя, а также генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
 
Глава государства поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева, выступившего в качестве инициатора проведения внеочередного заседания Тюркского совета.
 
Со словами благодарности Касым-Жомарт Токаев обратился и к Генеральному директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, отметив, что в этот критический момент все мировое сообщество возлагает большие надежды на организацию, которую он возглавляет.
 
По мнению президента Казахстана, Тюркский совет на сегодняшний день превратился в полноценную многостороннюю платформу, которая благодаря совместным усилиям укрепляет свой международный авторитет и влияние.
 
Глава государства обратил внимание на то, что внеочередной саммит Тюркского совета проводится в очень сложный период, когда всему миру угрожает распространение коронавируса. По его мнению, для локализации и преодоления пандемии необходимо координировать действия в вопросах оперативного обмена информацией, проведения противоэпидемических мероприятий, создания инновационных методов диагностики и лечения.
 
В выступлении была отмечена важность взаимной помощи и поддержки в этот трудный период.
 

Казахстан тоже оказывает всемерное содействие гражданам братских государств. Для обеспечения продовольственной безопасности мы направили помощь Кыргызстану и Таджикистану (по пять тысяч тонн муки каждой стране)", - напомнил Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент Казахстана подробно проинформировал участников саммита о принимаемых в нашей стране комплексных мерах, направленных на борьбу с коронавирусом, выполнение социальных обязательств перед населением и стимулирование экономики.
 
Глава государства призвал руководителей стран ССТГ объединить усилия для того, чтобы преодолеть нынешний глобальный кризис, и выдвинул ряд инициатив.
 
Во-первых, Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость модернизации системы общественного здравоохранения.
 

Сегодня все развитые страны занимаются поисками вакцины. Я думаю, что и мы можем внести свой вклад в ее разработку. Недавно казахстанский научно-исследовательский институт подготовил диагностический тест по выявлению коронавируса. Мы готовы поделиться нашим опытом", – заявил президент Казахстана.

 
Во-вторых, глава государства призвал в программе "Тюркское видение - 2040" отразить ситуацию в сфере здравоохранения.
 

В настоящее время Секретариат Совета разрабатывает программу "Тюркское видение - 2040". Как вы все знаете, с инициативой о ее принятии выступил Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы, Почетный председатель Тюркского совета Нурсултан Абишевич Назарбаев на седьмом саммите организации. В ходе подготовки данного стратегического документа мы должны обратить особое внимание на медицину", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Кроме того, президент Казахстана подчеркнул, что пандемия коронавируса негативно влияет на торгово-экономические связи между странами Тюркского совета, и предложил разработать совместный "План действий" для преодоления ее последствий.
 

В данном документе следует отразить меры по стимулированию взаимной торговли и инвестиций. В этом плане всем будет выгодно, если мы активизируем работу Тюркской торгово-промышленной палаты и Тюркского инвестиционного фонда", - отметил глава государства.

 
Продолжая тему экономического сотрудничества, Касым-Жомарт Токаев высказал мнение, что после нынешнего кризиса во всем мире будет сформирована совершенно новая экономика.
 

Уже в настоящее время экономика стремительно переходит в цифровой формат. Согласно прогнозам экспертов, в 2023 году рынок электронной коммерции в мире возрастет до 2,8 триллиона долларов. Готовность к этому станет залогом устойчивого развития и конкурентоспособности в будущем", - убежден президент.

 
Подводя итоги своего выступления, глава государства подчеркнул, что после преодоления эпидемии коронавируса необходимо рассмотреть возможности того, как придать новый импульс сотрудничеству. Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность взаимодействовать со странами Тюркского совета в целях обеспечения международной безопасности и вывода на новый уровень социально-экономического развития наших стран.
 
По итогам саммита была принята Совместная декларация.
 

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