Мажилис одобрил поправки в законы о выборах и о политических партиях

Нур-Султан. 22 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилиса под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили новшества в законы о выборах и о политических партиях и взяли в работу законодательные поправки по вопросам чрезвычайного положения, передает Kazakhstan Today.



Законодательные поправки в Конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан" и в закон "О политических партиях" разработаны в соответствии с поручениями президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, данными на втором заседании Национального совета общественного доверия, сообщили в мажилисе.



Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на важности основных новшеств законопроектов: обязательной 30%-ной квоте для женщин и молодёжи в избирательных партийных списках, а также снижении барьера для регистрации политических партий с 40 до 20 тысяч человек.



"Несомненно, данные нормы будут не только стимулировать активный приход женщин и молодёжи в политику, но и дадут новый импульс модернизации всей действующей политической системы страны", - сказал Нурлан Нигматулин.



Предусматривается, что предлагаемые изменения будут стимулировать политические партии более активно работать с разными социальными группами и учитывать их интересы в своей деятельности.



Кроме того, создаются качественно новые условия становления многопартийности на принципах равенства, пропорционального участия в выработке и принятии государственных решений.



Кроме того, во втором чтении палата одобрила инициированные депутатами законодательные поправки по вопросам сокращения количества операторов жилищных программ.



Депутаты мажилиса также одобрили во втором чтении законодательные новеллы относительно государственной службы.



На пленарном заседании депутаты взяли в работу новые законопроекты, по которым депутатам палаты предстоит подготовить заключения. Среди поступивших в мажилис - законодательные поправки по вопросам чрезвычайного положения. Документ разработан в связи с указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности". Путём расширения правового регулирования антикризисное законодательство позволит сохранить социально-экономическую стабильность и обеспечит национальную безопасность, отметили в мажилисе.



В числе новых законопроектов также ратификационные акты. Это дополнения в Соглашение между государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества о проведении совместных военных учений. В этом ряду и изменения в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызстаном Договора о ЕАЭС, отдельных международных договоров, входящих в его право, и актов органов ЕАЭС в связи с присоединением страны к данному договору.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства