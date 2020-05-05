Токаев и Лукашенко обсудили меры поддержки населения и бизнеса в условиях пандемии

Нур-Султан. 4 мая. Kazakhstan Today - По инициативе казахстанской стороны состоялись телефонные переговоры президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, передает Kazakhstan Today.

Главы государств обменялись поздравлениями по случаю предстоящей знаменательной даты - 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Отметив беспримерное мужество и доблесть ветеранов войны и тружеников тыла Беларуси в борьбе с фашистской агрессией, Касым-Жомарт Токаев пожелал им доброго здоровья и долголетия. В свою очередь, Александр Лукашенко подчеркнул огромный вклад Казахстана и Беларуси в достижение общей Победы и передал всему казахстанскому народу слова глубокой благодарности, пожелания благополучия и процветания", - сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе беседы президенты обменялись информацией о предпринимаемых мерах по оказанию помощи населению, поддержке малого и среднего бизнеса в условиях распространения пандемии.

Кроме того, собеседники достигли договоренности по координации усилий правительств двух стран, направленных на сохранение позитивной динамики торгово-экономического сотрудничества и дальнейшее наращивание кооперации во всех сферах казахстанско-белорусского стратегического партнерства и обсудили график предстоящих двусторонних мероприятий, перспективы взаимодействия в рамках многосторонних организаций и форумов.

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