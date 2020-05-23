Назначены послы Казахстана в Австралийском Союзе и на Филиппинах

Нур-Султан. 22 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении послов Казахстана в Республике Филиппины и Австралийском Союзе, передает Kazakhstan Today со ссылкой на Акорду.

Указами главы государства: чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Индонезия Данияр Сарекенов назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Филиппины по совместительству; чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Сингапур, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Новой Зеландии по совместительству Аркен Арыстанов назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Австралийском Союзе по совместительству.

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