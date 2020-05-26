Токаев пригласил Эрдогана посетить Казахстан

Нур-Султан. 25 мая. Kazakhstan Today - Сегодня состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды, главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю священного для всех мусульман праздника Ораза айт и пожелали братским народам Казахстана и Турции процветания и благополучия.

В ходе беседы президенты обсудили практические меры, принимаемые правительствами двух стран в борьбе с COVID-19. Реджеп Тайип Эрдоган дал высокую оценку действий Казахстана по предотвращению распространения вирусной инфекции, оказанию масштабной помощи гражданам, малому и среднему бизнесу. В свою очередь Касым-Жомарт Токаев поблагодарил турецкого лидера за поддержку и предоставление гуманитарной помощи в виде медицинских средств индивидуальной защиты. Главы государств подтвердили намерение продолжать тесное сотрудничество в данной сфере", - информирует пресс-служба.

Также сообщается, что стороны рассмотрели состояние и перспективы развития казахстанско-турецких отношений, подчеркнув важность наращивания взаимного товарооборота и реализации совместных инвестиционных проектов.

В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев пригласил президента Турции посетить с визитом Казахстан.

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