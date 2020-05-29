Сенаторы приняли поправки по вопросам парламентской оппозиции и сокращения количества операторов жилищных программ

Нур-Султан. 28 мая. Kazakhstan Today - Под председательством спикера палаты Маулена Ашимбаева состоялось заседание сената парламента Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

В ходе заседания депутаты рассмотрели и приняли законы "О внесении дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" и "О внесении изменения и дополнений в закон Республики Казахстан "О комитетах и комиссиях парламента Республики Казахстан" по вопросам парламентской оппозиции". Законопроекты разработаны во исполнение поручения президента о необходимости формирования института парламентской оппозиции.

Спикер сената отметил, что на втором заседании Национального совета общественного доверия главой государства был обнародован первый пакет политических реформ.

Сегодня мы принимаем два важных законопроекта, разработанных в рамках президентских реформ. На законодательном уровне закрепляются понятия "парламентское большинство" и "парламентская оппозиция". Законом четко определяются полномочия депутатов от парламентской оппозиции, избираемых в мажилис, и механизмы обеспечения их работы. Новые законодательные нормы, принятые по инициативе главы государства, обеспечат гарантии для парламентской оппозиции в стране и откроют новые возможности для развития парламентаризма в Казахстане", - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Согласно законопроекту, парламентское большинство - это политическая партия или политические партии, получившие наибольшее число мандатов в мажилисе парламента Республики Казахстан.

Под понятием "парламентская оппозиция" понимается политическая партия или политические партии, представленные в мажилисе парламента и не входящие в парламентское большинство, выступающие, как правило, с иной, чем парламентское большинство, позицией по социальным-экономическим и (или) общественно-политическим вопросам.

При этом парламентская оппозиция по отдельным вопросам может поддерживать партию парламентского большинства.

Законом предлагается право парламентской оппозиции инициировать проведение парламентских слушаний не менее одного раза в течение одной сессии в порядке, предусмотренном Регламентом мажилиса парламента.

Вместе с тем руководителям фракций политических партий, а в случае их отсутствия либо по их уполномочию представителям фракций политических партий гарантируется право выступления на совместных заседаниях палат парламента, пленарных заседаниях мажилиса парламента, заседаниях постоянных комитетов, рабочих групп, парламентских слушаниях и иных мероприятиях.

Основной целью документа по вопросам парламентской оппозиции является реализация правовых основ парламентской оппозиции.

Задачами законопроекта являются: реализация прав парламентской оппозиции; гарантия избрания депутатов от парламентской оппозиции на должности председателя постоянного комитета, а также секретарей постоянных комитетов мажилиса парламента.

Согласно документу, парламентская оппозиция вправе выдвигать из числа своих депутатов кандидатуры на должность председателей постоянных комитетов мажилиса парламента. Председатель одного из постоянных комитетов мажилиса парламента избирается из числа депутатов, выдвинутых от парламентской оппозиции (при ее наличии).

Кроме того, законопроектом предлагается право парламентской оппозиции выдвигать из числа своих депутатов кандидатуры на должности секретарей постоянных комитетов мажилиса парламента. Секретари двух постоянных комитетов мажилиса парламента избираются из числа депутатов, выдвинутых от парламентской оппозиции (при ее наличии).

При этом председатель и секретари постоянных комитетов мажилиса парламента, выдвинутых от парламентской оппозиции, избираются в разные постоянные комитеты мажилиса парламента.

Кроме того, в двух чтениях принят закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сокращения количества операторов жилищных программ". Документом вносятся изменения и дополнения в ряд законодательных актов.

Законопроектом объединяются действующие операторы жилищных программ АО "Казахстанская ипотечная компания", АО "Байтерек девелопмент", АО "Фонд гарантирования жилищного строительства" в Единого оператора жилищного строительства.

Документ направлен на обеспечение стимулирования субъектов строительной отрасли, дальнейшее развитие ипотечного кредитования, оптимизацию деятельности оператора жилищного строительства, экономию бюджетных средств за счет снижения административных расходов действовавших операторов.

При этом поддержка субъектов жилищного строительства, а также обеспечение доступности жилья будет осуществляться Единым оператором.

Принятие законопроекта позволит обеспечить дальнейшую реализацию государственных мер, направленных на рост обеспеченности качественным и комфортным жильем населения страны, в том числе путем оказания поддержки отрасли строительства, создание условий для сбалансированного роста спроса и предложений на рынке жилья и ипотечного кредитования, отметили в сенате.

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