Президент Казахстана выступит на мероприятии высокого уровня

Нур-Султан. 28 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня примет участие в мероприятии высокого уровня "Финансирование развития в эпоху COVID-19 и в последующий период", которое организовано по инициативе ООН и пройдет в формате видеоконференции, передает Kazakhstan Today.

Глава государства выступит от имени Группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в которой в настоящее время председательствует Казахстан, сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

По его информации, в ходе сессии ожидаются выступления Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, лидеров других стран и международных организаций.

Прямая трансляция форума начнется в 18-00 по времени Нур-Султана на сайте http://webtv.un.org/

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства