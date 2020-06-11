Кокшетау. 10 июня. Kazakhstan Today - В Акмолинской области прошел брифинг к Международному дню архивов, передает Kazakhstan Today.

Архивная служба Акмолинской области сегодня представляет собой мощный комплекс учреждений, а их в регионе - 21. Об их деятельности в ходе брифинга, приуроченного к Международному дню архивов, рассказала руководитель отдела по обеспечению работы архивов управления культуры, архивов и документации Акмолинской области Галина Филипьева.

Национальный архивный фонд ежегодно пополняется новыми документами, которые хранят в себе информацию об экономическом, социальном и культурном развитии региона. За последние 5 лет сюда на хранение приняли более 100 тыс. документов. Здесь ежегодно исполняются свыше 30 тыс. тематических, генеалогических, а также запросов социально-правового характера. Читальные залы государственных архивов в год посещают более 180 исследователей, выдаются свыше 65 тыс. дел для проведения исследовательских работ, передает управление внутренней политики региона.

К слову, работа учреждения не прекращалась и в период чрезвычайного положения. На брифинге спикер рассказала о том, как проходил рабочий процесс в условиях карантина.

Конечно, ситуация в стране принесла сложности в работу любой организации, наша не стала исключением. Для того чтобы не тормозить процесс дальнейшей популяризации архивного дела, истории, воспитания патриотизма в условиях карантина, мы подготовили около 100 онлайн-выставок", - проинформировала Галина Филипьева.

Благодаря самоотверженной и добросовестной работе нескольких поколений специалистов, архивный фонд области насчитывает сегодня почти полтора миллионов единиц хранения, к которым обращаются сотни исследователей, ученых. Есть поистине уникальные коллекции архива, которые представляют огромную историческую ценность и по праву считаются бесценным достоянием региона.

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