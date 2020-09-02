Казахстанцам необходимо активизироваться для достижения обозначенных в послании президента планов

Кокшетау. 1 сентября. Kazakhstan Today - Председатель ОФ Kazakhstan Innovations и Ассоциации предпринимателей Акмолинской области Мариям Абишева прокомментировала сегодняшнее послание президента народу Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Послание президента Касым-Жомарта Токаева коснулось всех сфер жизнедеятельности казахстанцев: реформы в государственной службе, развитии экономики, здравоохранении, образовании, правоохранительной системе, местном самоуправлении и другие", - отметила Абишева.

Она особо выделила затронутые в послании вопросы охраны окружающей среды, так как они напрямую связаны со здоровьем людей. Главой государства поручено принять новый Экологический кодекс до конца текущего года. Государственным органам совместно с научным сообществом предстоит разработать план реализации практических мер по улучшению экологической обстановки. Запланировано посадить 2 млрд деревьев в лесном фонде и 15 млн в городах, усилить охрану нацпарков и природных ресурсов, внедрить экологическую подготовку в школах и вузах, заложить основы глубокой декарбонизации экономики, разработать пакет мер по "зелёному росту", защите животных, биоразнообразия.

Во всех регионах страны необходимо принимать меры по внедрению инноваций во все отрасли: сельское хозяйство, энергоресрусосбережение, энергетику, образование и так далее. Например, внедряя новые технологии, можно уменьшить расход воды и электричества до 40-50%! Также важным является ужесточение наказания за ущерб окружающей среде и животным, мы все были свидетелями вопиющей жестокости по отношению к нашим братьям меньшим за последнее время! Поэтому необходимо развивать культуру экологического поведения, которая прививается с малых лет, начинается процесс повсеместного внедрения уроков экологии в школах и вузах", - говорится в отклике.

Также, по мнению Мариям Абишевой, цифровизация в современное время - это не дань моде, а необходимая мера борьбы с коррупцией. Планируется довести до 100% доступ к Интернету в каждом селе численностью до 250 человек жителей. Отказ от бумажного документооборота, единая система базы данных, применение биометрии, развитие рынка IT, цифровая экосистема, единый легитимный институт онлайн-петиций - необходимые меры прозрачности деятельности госорганов, экономии времени и ресурсов, в данную отрасль планируется привлечь до 500 млрд тенге инвестиций.

Сокращение госаппарата и квазигоссектора до 10 и 15%, соответственно, внедрение факторно-балльной шкалы позволит повысить заработную плату оставшимся работникам, что также является одной из антикоррупционных мер.

Для достижения всех намеченных планов, нам, казахстанцам, необходимо активизироваться и внести собственный вклад в развитие своей отрасли деятельности", - заключила Мариям Абишева.

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