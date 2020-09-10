Мажилис одобрил законопроект об обязательном выдворении из Казахстана иностранцев-нарушителей

Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении законодательные поправки по вопросам урегулирования сроков задержания при выдворении лиц за пределы Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Актуальность разработки законопроекта вызвана тем, что, по сведениям МВД, за последние 2 года и 8 месяцев текущего года за нарушение законодательства Казахстана было выдворено из страны более 25,5 тыс. иностранцев, из которых почти 2 тыс. не исполнили судебные акты. Среди них есть лица, которые совершили административные и уголовные правонарушения", - сообщает пресс-служба мажилиса.

Согласно статданным МВД, прибывшими за этот период в Казахстан иностранцами (порядка 6 млн ежегодно) совершено свыше 220 тыс. административных правонарушений и около 4 тыс. преступлений. В настоящее время более 1300 иностранцев отбывают наказание в местах лишения свободы и находятся под пробационным контролем, они также подлежат выдворению.

Разработанным депутатами законопроектом предусматривается совершенствование правового механизма и сроков задержания уклоняющихся от выдворения лиц для принудительного исполнения судебных актов по уголовным, административным делам и делам особого производства. В частности, предлагается норма, предусматривающая введение предельного срока содержания иностранцев для их принудительного выдворения за пределы Казахстана до 30 суток. В действующем же законодательстве конкретные сроки не установлены.

Это обстоятельство на практике вызывало определённые проблемы. Теперь всё чётко прописано: предельный срок до 30 суток и выдворение, чтобы не содержать месяцами. Думаю, 30 суток - это достаточный срок для решения всех организационных вопросов. Что касается форс-мажорных обстоятельств, то они будут регулироваться регламентирующими документами, которые будут выходить в этих случаях. Но в статьях закона эту предельную норму, думаю, надо поддержать", - сказал Нурлан Нигматулин.

Как отметили в пресс-службе, принятие проекта закона будет способствовать внедрению международных стандартов в национальное законодательство в сфере защиты прав человека. Также принятие документа будет способствовать выполнению предложений Конституционного совета Казахстана о дополнительном законодательном урегулировании сроков задержания при выдворении лиц (иностранцев и лиц без гражданства) за пределы Казахстана, регламентации порядка их задержания и последующего помещения в специальные учреждения органов внутренних дел.

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