Сенат принял закон, уточняющий размеры ввозных таможенных пошлин для стран ЕАЭС

Нур-Султан. 15 октября. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании сената депутаты приняли закон "О ратификации протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также об изменении и прекращении действия отдельных международных договоров", передает Kazakhstan Today.

Евразийский экономический союз был создан по инициативе Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева. Глава государства Касым-Жомарт Токаев также уделяет важное внимание сотрудничеству в рамках ЕАЭС. Евразийский экономический союз в первую очередь направлен на экономическое развитие, увеличение товарооборота и инвестиционного сотрудничества между нашими странами. Надеемся, что принятый сегодня закон будет способствовать реализации вышеуказанных целей", - сказал спикер сената Маулен Ашимбаев.

Новые нормативы распределения ввозных таможенных пошлин между странами ЕАЭС разъяснил депутат Сергей Карплюк. Протоколом увеличен норматив распределения ввозных таможенных пошлин для Республики Беларусь, поскольку коэффициент собираемости таможенных пошлин в Республике Беларусь превышает норматив распределения. При этом Казахстан будет иметь положительное сальдо при условии сохранения текущих объёмов импорта.

Протоколом уточняются положения о порядке контроля за соблюдением уполномоченными органами правильности зачислений и распределения сумм ввозных таможенных пошлин, их перечисления в доход бюджетов государств-членов Евразийского экономического союза, включая вопросы обмена информацией", - отметил Сергей Карплюк.

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