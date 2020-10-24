МИОР меняет правила распределения государственного информационного заказа

Нур-Султан. 23 октября. Kazakhstan Today - Министр информации и общественного развития Аида Балаева сегодня на брифинге в СЦК сообщила о разработке новых правил размещения в СМИ государственного информационного заказа, передает Kazakhstan Today.

Мы неоднократно проводили встречи с главными редакторами, проводили круглые столы по вопросам развития СМИ. Именно там были озвучены все проблемные вопросы, касающиеся госинформзаказа. С учётом всех проблемных вопросов на стадии завершения находятся новые Правила формирования и распределения госинформзаказа", - проинформировала Балаева.

Она уточнила, что в рамках этой работы ведомство проводит маркетинговые исследования для актуализации ценовой политики продукции СМИ. Также в МИОР при размещении госинформзаказа будут "работать над тем, чтобы больше было аналитических материалов, и чтобы на них тратилось больше средств".

Больше внимания в ведомстве также намерены уделять появлению мультимедийной продукции.

По словам Аиды Балаевой, в составе рабочей группы представлены все СМИ, с ними ежедневно проводятся консультации.

После того, как рабочая группа завершит свою работу, мы проведём отдельную встречу или брифинг, на которой озвучим конкретные результаты нашей совместной работы, наши подходы по формированию и распределению госинформзаказа", - заключила министр.

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