Система Orphus

Токаев поддержал предложение не ограничивать вывешивание флага на балконах

27.10.2020 6103
Токаев поддержал предложение не ограничивать вывешивание флага на балконах
Нур-Султан. 27 октября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение не ограничивать вывешивание флага на балконах, передает Kazakhstan Today.
 

Поддерживаю предложение ряда депутатов парламента и граждан - патриотов нашей страны о более широком использовании государственных символов Казахстана, в особенности государственного флага РК", - написал глава государства в Twitter.

 
Он отметил, что в действующем законодательстве имеются неточности, которые ограничивают демонстрацию нашего флага, например, на балконах квартир или на стенах частных домов. 
 

Требуется пересмотреть законодательные и нормативные акты, прежде всего Правила использования госсимволов", - заключил президент.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая