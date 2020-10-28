Нур-Султан. 27 октября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение не ограничивать вывешивание флага на балконах, передает Kazakhstan Today.

Поддерживаю предложение ряда депутатов парламента и граждан - патриотов нашей страны о более широком использовании государственных символов Казахстана, в особенности государственного флага РК", - написал глава государства в Twitter .

Он отметил, что в действующем законодательстве имеются неточности, которые ограничивают демонстрацию нашего флага, например, на балконах квартир или на стенах частных домов.

Требуется пересмотреть законодательные и нормативные акты, прежде всего Правила использования госсимволов", - заключил президент.

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