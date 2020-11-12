Поправки по вопросам информации одобрил мажилис в первом чтении

Нур-Султан. 11 ноября. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса в первом чтении одобрили законодательные поправки по вопросам информации, передает Kazakhstan Today.

Законопроект направлен на совершенствование законодательства в сфере телерадиовещания, доступа к информации, а также на развитие конкурентоспособности отечественных средств массовой информации, сообщает пресс-служба палаты.

В ходе обсуждения депутаты акцентировали внимание на важности повышения качества исполнения государственного информационного заказа, особенно на местном уровне.

Как подчеркнули мажилисмены, в приоритете должно быть информирование о государственных программах, ходе их выполнения, а не личный пиар руководителя региона.

Проектом закона предусматривается внесение изменений в законы "О средствах массовой информации", "О рекламе", "О телерадиовещании", "О доступе к информации", "Об информатизации".

Предлагается отнести к обладателям информации исполнителей государственных функций (субъекты предпринимательства, саморегулируемые и неправительственные организации). Кроме того, законопроектом вносятся поправки, направленные на создание единой системы государственной информационной политики; закрепление статуса республиканской и региональной комиссий по формированию государственной информационной политики; распространение обязательств по размещению открытых данных на организации квазигоссектора, а также снятие запрета на рекламу в средствах массовой информации товарного знака и названия отечественного пива и вина", - информирует пресс-служба.

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