Партия Ауыл подала в ЦИК список кандидатов на выборы в мажилис

Нур-Султан. 19 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан были представлены документы Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" о выдвижении кандидатов на выборы депутатов мажилиса парламента, передает Kazakhstan Today.

Список документов включает партийный список на электронном и бумажном носителях; биографические данные каждого кандидата; документы, подтверждающие членство в политической партии и другие, сообщили в пресс-службе ЦИК.

Центральная избирательная комиссия устанавливает соответствие кандидатов в депутаты мажилиса парламента РК, включенных в партийные списки, требованиям, предъявляемым к ним Конституцией и Конституционным законом РК "О выборах в Республике Казахстан", на основании запросов в соответствующие органы", - проинформировали в Комиссии.

Согласно календарному плану, выдвижение партийных списков осуществляется политическими партиями с 10 по 30 ноября (до 18.00). Регистрация партийных списков началась 10 ноября и закончится в 18.00 10 декабря, уточнили в ЦИК.

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