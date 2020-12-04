В законодательство Казахстана вводится конвенция о правовом статусе Каспийского моря

Нур-Султан. 2 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилиса парламента депутаты в первом чтении одобрили поправки по вопросам осуществления деятельности на Каспийском море, передает Kazakhstan Today.

Законопроект направлен на имплементацию положений Конвенции о правовом статусе Каспийского моря в ряд законодательных актов Казахстана.

В частности, вводятся понятия "рыболовная зона", "режим рыболовной зоны", а также закрепляется компетенция госорганов по контролю за соблюдением исключительных прав Казахстана на промысел водных биологических ресурсов в рыболовной зоне и порядок их взаимодействия. С учетом положений Конвенции вносятся изменения в действующие понятия "исходные линии для отчета ширины территориальных вод", "территориальные воды", "пограничное пространство Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе мажилиса.

Кроме того, закрепляется компетенция Комитета национальной безопасности на принятие правовых актов по организации строительства судов, утверждению описания и применения опознавательных знаков и внешней окраски судов Пограничной службы Республики Казахстан.

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