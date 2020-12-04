Токаев заявил о приоритетном значении укрепления союзнических отношений с Россией

Нур-Султан. 3 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака, прибывшего в Казахстан по поручению президента Владимира Путина, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы казахстанско-российского партнерства и союзничества. Особое внимание было уделено развитию политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также вопросам евразийской интеграции в контексте предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета", - сообщает пресс-служба Акорды.

В рамках встречи глава государства заявил о приоритетном значении укрепления союзнических отношений с Российской Федерацией по всему спектру вопросов повестки дня. Также достигнута договоренность о развитии контактов и взаимодействия между администрациями президентов двух стран.

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