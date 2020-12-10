Байбек провел встречу с молодежью Жезказгана

Нур-Султан. 9 декабря. Kazakhstan Today - В рамках рабочей поездки по регионам первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек посетил Жезказган, где встретился с работниками градообразующего предприятия - медеплавильного завода Kazakhmys Smelting, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи были обсуждены вопросы защиты трудовых прав на производстве, создания новых рабочих мест и развития города в целом.

По словам руководства филиала, в условиях пандемии региону удалось не допустить потери в экономике и массового высвобождения работников. Также не допущен рост молодежной безработицы. Вместе с тем, ситуация с COVID-19 все же внесла свои коррективы на рынке труда. Пострадали такие отрасли как туризм, культура, спорт, сфера общественного питания, транспорт и др.





С учетом новых вызовов, партия Nur Otan примет комплексные меры по созданию новых постоянных рабочих мест, переподготовке кадров с учетом потребностей рынка труда. При этом акцент будет сделан на поддержку отечественных производителей, открытие новых производств, выпускающих конкурентоспособную и импортозамещающую продукцию. Все эти задачи прописаны в нашей городской предвыборной программе по городу Жезказгану, которая была принята в ноябре по итогам широкого обсуждения с населением", - написал Байбек в Facebook.

В этот же день он провел встречу с медработниками города в новой модульной инфекционной клинике, в ходе которой выслушал проблемные вопросы в сфере здравоохранения.

Большая часть из них найдет свое решение в рамках реализации региональной предвыборной программы. Это капитальный ремонт городской многопрофильной больницы, общежития для молодых врачей и многое другое", - пояснил первый зампред.

Кроме того, Байбек встретился с молодежными активистами региона. По его словам, многие из них вошли в партийный список на выборы в городской маслихат, став победителями региональных праймериз Nur Otan.

В целом, если партийный список по Жезказгану обновился на 60%, то представленность молодежи в нем выросла с 0 до 23%", - отметил партиец.

В ходе поездки в регион также посетил Улытауский район.

Как в своё время особо подчеркнул Елбасы, лидер нашей партии Нурсултан Назарбаев, Улытау - это сакральное место и национальная святыня для казахского народа. Поэтому вопросы сохранения исторического наследия и дальнейшего развития самого крупного по территории района страны отражены в партийных задачах на ближайшие 5 лет.

Улытау должен стать центром этнографического туризма международного уровня", - отметил в одной из своих региональных поездок глава государства. Сегодня здесь построены ряд новых объектов, в том числе визит-центр, стадион, благоустроены несколько парков и аллей. Ведется строительство краеведческого музея, ипподрома, гостиниц", - рассказал Байбек.

Кроме того, первый зампред ознакомился с реконструкцией мавзолея Жошы хана - одного из памятников средневековой архитектуры страны.

В рамках 750-летия Золотой Орды ведется строительство историко-культурного комплекса, запуск которого запланирован на декабрь следующего года. Уверен, что объект станет еще одной точкой притяжения туристов", - заключил он.

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