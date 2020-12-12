Костанай. 11 декабря. Kazakhstan Today -11 декабря в Лисаковске состоялась презентация предвыборного штаба партии Nur Otan, передает Kazakhstan Today.

10 декабря в 18.00 стартовал агитационный период электоральной кампании. Лисаковский городской филиал партии Nur Otan полностью готов: решены все организационные и материально-технические вопросы, подготовлены группы активистов и доверенных лиц.

В состав предвыборного штаба вошли 11 человек. Это люди, пользующиеся авторитетом и уважением среди жителей нашего города-представители культуры, образования, гражданского сектора, бизнеса. Большинство членов штаба уже имеют опыт проведения электоральных кампаний, но есть и молодые, целеустремленные активисты.

Агитационная работа основана на предвыборной программе Партии до 2025 года - "Путь перемен: достойную жизнь каждому!" ("Озгерістержолы: Эразаматкалайыктыомір!"). Это конкретный, план работы партии на ближайшие 5 лет.

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