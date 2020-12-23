Ряд поправок в законодательство пообещал предвыборный штаб партии Nur Otan в Мангистауской области

Актау. 22 декабря. Kazakhstan Today - Республиканский предвыборный штаб партии Nur Otan прибыл в Мангистаускую область. В течение дня представители правящей партии встретились с жителями сел и городов региона, а также работниками промышленных предприятий и многими другими, передает Kazakhstan Today.

Так, на встрече с коллективом энергетического комбината "МАЭК-Казатомпром" были обсуждены предлагаемые партией меры по улучшению условий безопасности труда и снижению производственного травматизма. Поддержку получила инициатива партии Nur Otan о внесении поправок в законодательство по упрощению порядка разрешения трудовых споров и конфликтов, ужесточению ответственности лиц, нарушающих трудовое законодательство.

Был озвучен ряд конкретных предложений. К примеру, Айболат Шарау от имени жителей Мангистау поднял одну из главных экологических проблем региона - необходимость рекультивации хранилища ураносодержащих отходов "Кошкар Ата". Учитывая, что данная проблема не находила своего решения многие годы, представляя угрозу здоровью населения, партия включила ее в региональную предвыборную программу, обязательную к исполнению.

Также Nur Otan планирует обеспечить качественной питьевой водой порядка 35 тыс. жителей из 25 населенных пунктов, решить проблему трехсменки за счет строительства 18 новых школ, открыть 14 предприятий обрабатывающей промышленности, создать более 70 тыс. новых рабочих мест и другое.

В этот же день члены предвыборного штаба встретились с кандастар-соотечественниками в поселке Мангистау Мунайлинского района.

По поручению Елбасы, лидера партии Нурсултана Назарбаева планируется усилить информационно-правовую поддержку, а также помощь в обучении и социальной адаптации решивших вернуться на историческую Родину соотечественников. При этом поддержка станет более оперативной, надежной и простой.

Вместе с жителями были обсуждены пути решения ряда проблемных вопросов. К примеру, в рамках предвыборной программы Nur Otan в селе будет построена так необходимая многопрофильная больница на 150 коек.

Далее представители партии навестили заслуженного деятеля Казахстана, известного писателя и архитектора Сайына Назарбека.

Как отметил руководитель Республиканского предвыборного штаба Бауыржан Байбек, забота о людях старшего поколения будет всегда в центре внимания партии Nur Otan.

Так, в рамках партийного проекта "Ардагерлерді ардактайык" планируется оказывать адресную помощь всем одиноким и особо нуждающимся пожилым гражданам. В каждом регионе будут созданы центры активного долголетия.

Партия Nur Otan также намерена организовать подготовку медицинских кадров для специализированного лечения болезней пожилых людей.

В рамках предвыборных обещаний мы ставим задачу ежегодной индексации солидарных пенсий с опережением уровня инфляции на 2%. Все процедуры по оформлению и назначению пенсий должны оказываться в электронном виде с переходом к проактивному формату", - подчеркнул Бауыржан Байбек.

По информации пресс-службы партии, сегодня стартовала 2-я волна агитационной кампании Nur Otan. Планируется распространить более 2 млн агитпродукции с подробной информацией о планах правящей партии на предстоящие 5 лет, а также о региональных лидерах, вошедших в списки кандидатов по итогам региональных праймериз.

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