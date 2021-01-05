Создание безбарьерной среды в Лисаковске на контроле партии Nur Otan

Лисаковск. 4 января. Kazakhstan Today - Кандидаты в депутаты Лисаковского городского маслихата от партии Nur Otan Алексей Аман и Александр Щетина посетили семью, в которой проживают люди с особыми потребностями, передает Kazakhstan Today.

Во время встречи, которая прошла в формате канвассинга, кандидаты отметили, что в Лисаковске созданию безбарьерной среды для людей с особыми потребностями будет уделено особое внимание. На сегодня в городе Лисаковске адаптировано 58 социально значимых объектов, и работа в данном направлении будет продолжаться при содействии партии NurOtan, подчеркнули кандидаты.

Полностью адаптировать все объекты из числа паспортизированных к нуждам маломобильных групп населения планируется к 2025 году. Также к этому сроку будут созданы условия для инклюзивного образования во всех организациях.

Кроме того, на перекрёстке улиц имени Темирбаева и Мангилик Ель, Темирбаева - Верхнетобольская установят звуковые светофорные группы.

Партия Nur Otan будет проводить мероприятия по оказанию точечной (адресной) помощи, в том числе за счет благотворительной и спонсорской помощи социально уязвимым слоям населения.





Оплачено за счет средств избирательного фонда Лисаковского городского филиала партии Nur Otan Костанайской области

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства