Трампу вынесли второй импичмент

Нур-Султан. 14 января. Kazakhstan Today - Палата представителей конгресса США большинством голосом приняла решение об импичменте президента Дональда Трампа, десять его однопартийцев поддержали это требование, сам глава государства выступил после этого с обращением, никак не упомянув об импичменте, передает Kazakhstan Today.

За отстранение Трампа проголосовали 232 конгрессмена, против - 197. Таким образом, он стал единственным президентом в истории США, которому импичмент был вынесен дважды.

Президенту вменяется подстрекательство к мятежу. В резолюции палаты представителей говорится, что действия Трампа соответствуют конституционной формулировке "тяжкие преступления и проступки".

Как уточняет РИА Новости , Для досрочного отстранения Трампа от власти необходимо, чтобы ему объявили импичмент в сенате, однако спикер верхней палаты республиканец Митч Макконнелл заявил, что сенаторы не сделают этого до истечения срока полномочий главы государства 20 января. Можно ли будет вынести Трампу импичмент задним числом, после его ухода с поста, неясно: такой практики в истории конгресса не встречалось.

Слушания в палате представителей продолжались всю среду. Спикер палаты Нэнси Пелоси на слушаниях заявила, что Трамп опасен и должен уйти.

Мы знаем, что президент Соединенных Штатов разжигал этот мятеж, это вооруженное восстание против нашей общей страны. Он должен уйти. Он очевидная и актуальная опасность для страны, которую мы все любим", - сказала она.

Глава комитета внутреннего распорядка палаты Джордж Макговерн на слушаниях заявил, что "увидел зло" в глазах атаковавших Капитолий, которыми руководил Трамп.

По его словам, оказавшиеся в конгрессе работники писали сообщения членам семьи и прощались с ними, не думая, что им удастся выбраться. "Это был не протест, это было восстание. Хорошо организованная атака на нашу страну, которая была вдохновлена Дональдом Трампом", - сказал конгрессмен.

Десять членов палаты представителей конгресса США из республиканской партии согласились с требованием об импичменте.

В частности, накануне СМИ многократно цитировали заявление Лиз Чейни - дочери бывшего вице-президента Дика Чейни. Конгрессмен-республиканец обвинила Трампа в том, что он "вызывал толпу, собрал толпу и зажег пламя этого нападения" на Капитолий США.

Во время голосования у здания конгресса прошли немногочисленные протесты левых. Митингующие хотели повесить на ограждении на внешнем периметре Капитолия транспаранты с именами 121 конгрессмена и 12 сенаторов, которых они обвиняют в поддержке Трампа, поскольку те высказались против утверждения результатов выборов. Полиция оттеснила протестующих.

Сам Трамп после голосования в палате представителей выступил с видеообращением, в котором вновь осудил насилие и призвал к примирению, но никак не прокомментировал импичмент. "Насилие толпы противоречит всему, во что я верю, и всему, что отстаивает наше движение", - сказал глава государства.

Трамп подчеркнул необходимость сосредоточиться на интересах всей страны и призвал всех американцев объединиться, "преодолев страсти момента".

Президент США в видеообращении также заявил о беспрецедентных нападках на свободу слова, имея в виду блокировки своих аккаунтов в социальных сетях. "Это напряженные и сложные времена. Попытки цензурировать, "отменять" и вносить в черные списки наших сограждан неправильны и опасны", - сказал он.

Глава Белого дома призвал сограждан "слушать друг друга", а не пытаться "заставить друг друга замолчать".

6 января Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе. Толпа митингующих осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Погибли пять человек.

Демократы призвали вице-президента Майка Пенса отрешить Трампа от должности в соответствии с 25-й поправкой к Конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности. Однако Пенс заранее отказался это сделать.

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