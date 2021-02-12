Сенаторы предложили ряд поправок и вернули в мажилис закон о дипломатической службе

Нур-Султан. 11 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании сената парламента депутаты рассмотрели законопроект "О внесении изменений и дополнений в закон Республики Казахстан "О дипломатической службе Республики Казахстан" и приняли решение вернуть его в мажилис, передает Kazakhstan Today.

Законом ужесточаются требования к казахстанским дипломатам при поступлении на службу. Документом предусмотрено, что им, наряду с государственным, необходимо будет знать иностранные языки. За совершение сотрудниками дипслужбы правонарушений предусматривается также понижение в дипломатическом ранге или его лишение.

Документ совершенствует и регулирует правовую базу дипломатической службы страны. Проект также включает нормы, направленные на социальную поддержку ветеранов дипломатической отрасли. Надеемся, принятый закон внесет свой вклад в повышение эффективности дипломатической службы страны", - сказал спикер палаты Маулен Ашимбаев.

В процессе рассмотрения законопроекта депутаты предложили внести в него ряд поправок. В частности, сенаторы предлагают скорректировать понятие "ветеран дипломатической службы" и пересмотреть круг лиц, подпадающих под эту категорию. Также сенаторы просят исключить право сотрудников посольств и членов их семей пользоваться дипломатической почтой для пересылки предметов и техники, предназначенных для их личного пользования. С этими и другими поправками сената законопроект был возвращён в мажилис, сообщили в пресс-службе сената.

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