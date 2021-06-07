МИД озвучил позицию Казахстана по поводу "консолидированных мер" стран ЕАЭС в ответ на санкции

НУР-СУЛТАН. 5 ИЮНЯ - Министерство иностранных дел Республики Казахстан выступило против политизации ЕАЭС, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В ведомстве напомнили, что, согласно Договору о Евразийском экономическом союзе, подписанному 29 мая 2014 года, целью создания объединения является обеспечение свободы передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, создание условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения благосостояния их народов.

Казахстан придерживается позиции, что интеграционные процессы в рамках ЕАЭС носят сугубо экономический характер. Традиционно отмечаем неприемлемость наделения органов евразийской интеграции несвойственными функциями, выступаем против политизации объединения. В контексте обсуждения инициатив, выходящих за рамки предмета регулирования Договора о ЕАЭС, в том числе по применению ответных мер на санкционные действия третьих стран, исходим из того, что санкции Запада имеют в своей основе прежде всего политические мотивы и направлены против отдельных государств, а не всего ЕАЭС", - говорится в комментарии МИДа.

Отмечается, что Республика Казахстан не ведет никаких переговоров о "консолидированных мерах" стран ЕАЭС в ответ на санкции других государств.

В работе с партнерами по евразийской интеграции речь может идти только о совместных действиях по недопущению негативного влияния таких санкций на социально-экономическое развитие наших государств", - сказано в комментарии внешнеполитического ведомства.

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