МТИ: на площадке ЕАЭС не обсуждался вопрос применения коллективных мер в ответ на санкции третьих стран

НУР-СУЛТАН. 5 ИЮНЯ - Вице-министр торговли и интеграции РК Жанель Кушукова прокомментировала позицию ведомства по вопросам ЕАЭС, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

На площадке ЕАЭС вопрос применения каких-либо коллективных мер в ответ на санкции третьих стран не прорабатывается и обсуждается. Более того, такие вопросы вообще не входят в компетенцию Евразийского региона и не входят в повестку дня. Республика Казахстан с момента создания ЕАЭС придерживается позиции, что данное объединение носит сугубо экономический характер. Мы принципиально против политизации наших взаимоотношений в рамках Союза и принятия мер, которые могут повлиять на отношения с третьими странами. Понятно, что санкции, применяемые против отдельных стран ЕАЭС, в той или иной форме оказывают влияние на состояние экономик всех государств-членов. В настоящее время обсуждается вопрос использования системы совместных мер, направленных на минимизацию экономических последствий для государств-членов ЕАЭС от санкционного воздействия на отдельные страны ЕАЭС", - сказала вице-министр.

Она подчеркнула, что коллективные ответные меры на санкции, меры экономического давления или иные виды воздействия на взаимоотношения с иностранными государствами не стоят на повестке дня в рамках ЕАЭС. Это является принципиальной и неизменной позицией Республики Казахстан.

Ранее по этому вопросу высказались в МИД РК.

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