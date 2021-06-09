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Посол Кувейта в РК принял посла Азербайджана в связи с завершением его дипмиссии в Казахстане

08.06.2021 5941
Посол Кувейта в РК принял посла Азербайджана в связи с завершением его дипмиссии в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - Чрезвычайный и полномочный посол Государства Кувейт (Дуайен дипломатического корпуса) в Республике Казахстан Тарек Аль-Фарадж принял в гостях чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Казахстане Рашада Маммадова, завершающего свою дипломатическую миссию в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Посол Государства Кувейт Тарек Аль-Фарадж отметил достижения и вклад посла Азербайджанской Республики в развитие отношений между двумя дружескими странами и оценил вклад в развитие дипломатического корпуса в РК. 
 
Он также выразил уважение Рашаду Маммадову и пожелал успехов в его новой миссии.
 

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