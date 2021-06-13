Лавров поделился своим мнением о дипломатических и политических качествах президента Казахстана

МОСКВА. 12 ИЮНЯ - Министр иностранных дел России Сергей Лавров в документальном фильме о президенте Касым-Жомарте Токаеве "Преодоление" на телеканале " Хабар " делится своим мнением о дипломатических и политических качествах президента Казахстана, о его работоспособности и рассудительности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Прежде всего, конечно же, это высочайшая преданность своему народу, своему долгу - это не шутки. Это не высокие слова. Это то, что мы видим. Все те, кто видит Токаева, и отмечает эти высокие качества. Второе - высокая эрудиция, прекрасное владение иностранными языками, международной проблематикой и, наверное, что самое важное, прекрасное знание своей страны", - говорит глава МИД РФ.

По его словам, Токаев - человек, который от "должностей занимавших и которые продолжает занимать", остается самим собой.

Остается человеком, который верит своим друзьям, который верен своей профессии, своей стране. Мы долго общались, включая годы, когда он работал в министерстве, еще задолго, как он стал министром. Когда он стал министром, наше общение стало регулярным: визиты, переговоры, делились консультациями. Затем, когда он был председателем сената, я каждый визит в Астану всегда был принятым на аудиенцию. Это мне доставляло особое удовольствие, потому что всегда беседы проходили откровенно, не стандартно, не шаблонно", - сказал Лавров.

Самый непосредственный вклад внес Токаев, который достойно продолжает те процессы в наших союзнических связях, связях стратегического партнерства, которые были начаты Первым Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Он не только заложил основы нашего нынешнего союзничества, которое развивается уже теперь под руководством Путина и Токаева, Нурсултан Абишевич заложил Евразийский интеграционный процесс. Мы развиваем отношения, которые позволяют обеспечивать более эффективную, как сейчас говорится, связанность, разветвленность инфраструктуры, логистические цепочки - все это гораздо эффективнее делать сообща", - делится Сергей Лавров.





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