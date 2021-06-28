Слепнев: Сопряжение инициативы "Один пояс, один путь" и ЕАЭС поможет восстановить экономики от последствий пандемии

НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев рассказал о сопряжении китайской инициативы "Один пояс, один путь" с планами развития Евразийского экономического союза, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Евразийская экономическая комиссия придает приоритетное значение сопряжению строительства "Пояса и пути" с планами развития Евразийского экономического союза - одного из наиболее продвинутых региональных интеграционных объединений Большой Евразии, заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, выступая на конференции высокого уровня, посвященной международному сотрудничеству в Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках инициативы "Один пояс, один путь", состоявшейся в онлайн-режиме.

Он подчеркнул, что соответствующий диалог с КНР идет практически с момента создания Союза и старта инициативы "Пояса и пути". Сегодня стороны активно реализуют Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, заключенное между ЕАЭС и Китаем. Одним из приоритетных направлений взаимодействия с КНР является построение цифровых транспортных коридоров, которое полностью совместимо с целями создания "Цифрового Шелкового пути" и призвано обеспечить новый уровень связанности в регионе.

Считаем, что подобные проекты в рамках масштабных макрорегиональных инициатив способны сыграть весомую роль в глобальном и региональном постковидном восстановлении, сдержать растущие тенденции к фрагментации, создать эффективные решения для новой экономики, свидетелями рождения которой мы являемся: это цифровая и низкоуглеродная экономика", - отметил Андрей Слепнев.

Говоря о вкладе ЕАЭС в борьбу с пандемией, министр напомнил, что государства Союза, в частности, Российская Федерация, проводят открытую политику по распространению вакцин против коронавируса, в том числе в развивающихся странах. Так, вакцина "Спутник V" является единственной вакциной, которая уже производится в десятках стран и распространяется более чем в ста государствах.

Мы активно поддерживаем и международные усилия. Признаем важную роль глобального механизма распределения вакцин COVAX, а также усилия всех стран, в том числе и присутствующих на конференции, которые вносят свой важный вклад в повышение доступности вакцин в борьбе с инфекцией", - подчеркнул Андрей Слепнев.

Как и все крупнейшие экономики мира - КНР, США, Евросоюз, - государства Союза поставили перед собой амбициозные цели по снижению углеродных выбросов и ведут активную работу по их достижению.

В целом это изменения фундаментального масштаба всего экономического ландшафта мира, которые, мы ожидаем, произойдут в ближайшие 30 лет. При этом в ближайшие десять лет будут заложены все основы для будущего экономического устройства", - выразил уверенность министр по торговле ЕЭК. В этой связи международное сотрудничество позволит добиться самих климатических целей и создать новые рабочие места в высокотехнологичных зеленых индустриях.

Занимая обширную территорию, ЕАЭС намерен активно способствовать реализации проектов по поглощению парниковых газов, открывая тем самым дополнительные возможности для компаний Азиатско-Тихоокеанского региона и всего мира.

Придаем особое значение созданию работоспособной многосторонней системы учета углеродного следа, верификации и торговли углеродными единицами. Это важно не только для формирования глобального углеродного рынка, но и в первую очередь для стимулирования реальной технологической кооперации в зеленой экономике", - констатировал Андрей Слепнев.

По его словам, исключительно важно, чтобы меры по борьбе с изменением климата не стали инструментом протекционизма и нечестной конкуренции, не содействовали бы разрыву имеющихся производственных связей, а, наоборот, формировали новые. Необходимым является наличие свободного доступа к передовым зеленым технологиям. Это направление - актуальный пункт повестки обсуждений с Китаем. Кроме того, ЕАЭС приглашает к диалогу и другие страны региона.

В заключение министр призвал к расширению сотрудничества развитых и развивающихся стран в рамках обмена цифровыми и низкоуглеродными технологиями в самых разных областях, а также в низкоуглеродной энергетике. Дополнительно в качестве приоритетных направлений кооперации видятся водородная энергетика, компьютеры и искусственный интеллект, авиация и космонавтика, низкоуглеродный транспорт и другие сферы.

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