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Токаев и Рахмон обсудили ситуацию в регионе в контексте обострения условий в Афганистане

05.07.2021 6319
Токаев и Рахмон обсудили ситуацию в регионе в контексте обострения условий в Афганистане
Фото пресс-службы Акорды
НУР-СУЛТАН. 5 ИЮЛЯ - По инициативе таджикской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями о ситуации в Центрально-Азиатском регионе в контексте обострения ситуации в Афганистане, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Президент Казахстана подтвердил незыблемость дружественных отношений с Таджикистаном. Казахстан выполнит договоренности, достигнутые в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в Душанбе 19-20 мая, будет продолжать оказывать помощь братскому таджикскому народу.
 
Главы государств условились поддерживать регулярные рабочие контакты в целях взаимного информирования о ситуации в регионе и координации действий.
 

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