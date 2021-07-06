Токаев и Рахмон обсудили ситуацию в регионе в контексте обострения условий в Афганистане

Фото пресс-службы Акорды

НУР-СУЛТАН. 5 ИЮЛЯ - По инициативе таджикской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями о ситуации в Центрально-Азиатском регионе в контексте обострения ситуации в Афганистане, сообщает пресс-служба Акорды.

Президент Казахстана подтвердил незыблемость дружественных отношений с Таджикистаном. Казахстан выполнит договоренности, достигнутые в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в Душанбе 19-20 мая, будет продолжать оказывать помощь братскому таджикскому народу.

Главы государств условились поддерживать регулярные рабочие контакты в целях взаимного информирования о ситуации в регионе и координации действий.

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