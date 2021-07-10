Посол Европейского союза в РК награжден орденом "Достык"

Фото пресс-службы МИД РК

НУР-СУЛТАН. 9 ИЮЛЯ - Состоялась встреча заместителя премьер-министра - министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди с послом Европейского союза в РК Свен-Оловом Карлссоном, завершающим свою дипломатическую миссию в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По поручению президента РК Касым-Жомарта Токаева главе представительства ЕС министр вручил орден "Достык" II степени за значительный вклад в развитие дружественных отношений между Казахстаном и ЕС, сообщает пресс-служба МИД РК.

Также в ходе встречи стороны обсудили ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки, включая укрепление отношений между Казахстаном и Европейским союзом.

С момента назначения на пост главы представительства Европейского союза в Казахстане в 2018 году Карлссон был активно вовлечен в проекты по укреплению и развитию сотрудничества между Нур-Султаном и Брюсселем, а также межрегионального диалога в рамках формата "Центральная Азия - Европейский союз".

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