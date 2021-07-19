Токаев направил телеграмму соболезнования Ангеле Меркель

НУР-СУЛТАН. 18 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщается на сайте Акорды, глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о жертвах и пострадавших в результате мощных ливней и наводнений, вызванных циклоном "Бернд".

Разделяя вашу скорбь в этот тяжёлый момент, от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования вам и семьям, потерявшим близких, а также всему народу Германии. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в стихийном бедствии и возвращения в семьи пропавших без вести", – говорится в телеграмме.

Число погибших из-за последствий разрушительного наводнения на западе Германии увеличилось до 141 человека. В одном лишь районе Арвайлер в долине реки Ар в Рейнланд-Пфальце погибли 98 человек. Власти по-прежнему не исключают, что количество жертв будет возрастать по мере того, как спасатели разбирают завалы в разрушенных населённых пунктах, сообщает Deutsche Welle

Ангела Меркель направилась в федеральную землю Рейнланд-Пфальц и начала свой визит с посещения населённого пункта Шульд, где разрушения от природной катастрофы особенно велики", – пишет издание.

Также Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования королю Бельгии Филиппу, так как население этой страны также пострадало в результате природных катаклизмов, вызванных циклоном "Бернд".

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