Выборы позволят повысить роль граждан в решении актуальных вопросов на селе

КОКШЕТАУ. 25 ИЮЛЯ - Проведение выборов позволит значительно повысить роль граждан в развитии сельских округов, решении важных вопросов, актуальных для населенных пунктов и их жителей. Так считает директор ТОО "Гормолзавод", депутат Зерендинского районного маслихата Акмолинской области Ерсаин Жаксылыков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

25 июля в Зерендинском районе, как и во многих уголках нашей страны, состоялись первые прямые выборы акимов сельских округов. Инициатива проведения электоральной кампании в таком формате, как известно, принадлежит главе государства Касым-Жомарту Токаеву, озвучившему ее в своем послании 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий" в целях децентрализации госуправления путем активизации и повсеместного введения местного самоуправления", - подчеркнул Жаксылыков.

Данная инициатива вызвала широкий положительный резонанс среди сельского населения, получившего возможность не только выбирать акимов округов, но и самим участвовать в предвыборной кампании, выдвигая свои кандидатуры на этот пост. Столь демократичный подход и возможность избрания руководителей органов местной исполнительной власти значительно повышает роль граждан в развитии сельских населенных пунктов и решения актуальных вопросов жителей", - считает Ерсаин Жаксылыков.

Как отметил спикер, избранный аким будет полностью подотчетен своим избирателям, а деятельность органа местного самоуправления - прозрачна и эффективна.

Уже на стадии предвыборной агитации среди кандидатов на должности акимов восьми сельских округов Зерендинского района отчетливо отражалась серьезная конкурентоспособность претендентов, отражавших в своих программах реальные предложения, направленные на повышение качества жизни сельчан, дальнейшее социально-экономическое развитие населенных пунктов.

Понимая личную ответственность за будущее своих сел, аулов, избиратели очень серьезно подошли к выборной кампании, изучив предвыборные агитационные программы кандидатов, их автобиографии, послужные списки, ведь с одним из них им предстоит последующие пять лет жить, трудиться во благо своего округа, вместе строить его благополучие. Уверен, что каждый из тех кандидатов, за которых отдано большинство голосов, - это люди с высоким авторитетом, инициативные, ответственные, обладающие хорошими организаторскими способностями. Им предстоит немало потрудиться, чтобы оправдать оказанное доверие и успешно продолжить реализацию концепции "слышащего государства", - резюмировал спикер.

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