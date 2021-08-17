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Президент Казахстана прибыл в Сеул

16.08.2021 5725
Президент Казахстана прибыл в Сеул
Фото: пресс-служба Акорды
СЕУЛ. 16 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Мун Чжэ Ина прибыл с государственным визитом в Сеул, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Касым-Жомарт Токаев стал первым мировым лидером, прибывшим с визитом в Южную Корею с момента начала пандемии, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали. 
 
Программа государственного визита весьма насыщена. 17 августа запланированы переговоры с президентом Мун Чжэ Ином, в ходе которых стороны рассмотрят широкий круг вопросов дальнейшего развития казахско-корейского стратегического партнерства. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов. Касым-Жомарт Токаев совместно с Мун Чжэ Ином также проведет встречу с лидерами корейского бизнеса.
 
Наряду с этим глава государства примет участие в церемонии, посвященной памяти национального героя Кореи, генерала Хон Бом До, который в последние годы своей жизни проживал в Казахстане. 
 
Президент Казахстана возложит венки у монумента павших за Родину, проведет круглый стол и ряд двусторонних встреч с участием крупных корейских компаний, а также встретится с бывшим генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном.
 
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев посетит Сеульский киберуниверситет, на территории которого откроет бюст Абая Кунанбайулы.
 

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